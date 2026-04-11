Rendez-vous d’Exception – Les gestes de la xylogravure, Musée de la poste, Paris

Rendez-vous d’Exception – Les gestes de la xylogravure Samedi 11 avril, 14h00 Musée de la poste Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00

L’artiste graveuse Leyla Peyrin invite les visiteurs à découvrir la technique de la xylogravure à travers une démonstration ouverte aux questions/réponses.

Musée de la poste 34 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France 33142792424 https://www.museedelaposte.fr Le Musée de La Poste est à la fois un Musée de France, un musée d’entreprise et un musée de société qui retrace l’histoire d’une activité, celle de la transmission des messages depuis plus de six siècles. Il présente une collection riche et diversifiée comprenant des archives philatéliques, des objets historiques et des œuvres d’art contemporain. En complément de son parcours permanent, le musée propose des expositions temporaires régulièrement renouvelées. Le musée propose des visites, des ateliers et des animations pour tous publics, tout au long de l’année. Métros Montparnasse (4, 8,12 et 13), Duroc (10, 13) et Falguière (12) Bus 28, 88, 89, 91, 92, 94, 95 et 96.

L’artiste graveuse Leyla Peyrin invite les visiteurs à découvrir la technique de la xylogravure à travers une démonstration ouverte aux questions/réponses.

© Leyla Peyrin, 2026