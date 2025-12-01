Rendez-vous d’hiver Salon de créateurs et artisans d’art 12ème édition Rue Méjou Bihan Guilvinec

Rendez-vous d’hiver Salon de créateurs et artisans d’art 12ème édition

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs et de la Culture Guilvinec Finistère

Début : 2025-12-13 13:30:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Pour cette 12ème édition, 28 artistes de la région seront présents. Un moment idéal pour découvrir leurs univers tous différents et échanger avec eux autour de leur art et leurs créations. Une Mine d’or pour trouver des idées cadeaux pour les fêtes pour faire plaisir ou se faire plaisir!

Avec la présence d’un salon de thé éphémère qui proposera des douceurs, gâteaux et boissons aux saveurs festives et hivernales: café gourmand, thé de Noël, chocolat chaud, expresso, vin chaud, cinnamon rolls, pains d’épices, cup cake, gaufres liégeoises, pains d’épices etc…

Le Jumelage Guilvinec-Sevrier propose comme chaque année de délicieux fromages savoyards.

Animations enfants, petite restauration.

Organisé par l’OGEC école Sainte Anne du Guilvinec .

