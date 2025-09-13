Rendez-vous d’Oc Concert « Se ieu sabiai » La Fouillade
Rendez-vous d’Oc Concert « Se ieu sabiai » La Fouillade samedi 31 janvier 2026.
route d’Occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Durée 1h15
« Se ieu sabiai », c’est le titre d’une chanson interprétée par Marie-Jeanne Besseyrot de Junhac, en châtaigneraie cantalienne. C’était la première rencontre du groupe Camin Fasèm. Puis il y a eu aussi Alberte, Laurette, Lydie, Louise, Marcelle, Mélie… Toutes ces femmes du Rouergue, du Quercy et d’Auvergne ont transmis une part d’elles-mêmes à travers leurs chansons traditionnelles que les quatre artistes vous invitent à découvrir dans un vibrant hommage. .
route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
English :
Concert « Se ieu sabiai
Camin Fasem group
Traditional music in Occitan and French
All audiences
German :
Konzert « Se ieu sabiai »
Gruppe Camin Fasem
Traditionelle Musik auf Okzitanisch und Französisch
Allgemeines Publikum
Italiano :
Concerto « Se ieu sabiai
Gruppo Camin Fasem
Musica tradizionale in occitano e francese
Tutti i pubblici
Espanol :
Concierto « Se ieu sabiai
Grupo Camin Fasem
Música tradicional en occitano y francés
Todos los públicos
