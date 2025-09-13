Rendez-vous d’Oc Concert « Se ieu sabiai » La Fouillade

Rendez-vous d’Oc Concert « Se ieu sabiai » La Fouillade samedi 31 janvier 2026.

route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Groupe Camin Fasem
Musiques traditionnelles en occitan et en français
Tout public
Groupe Camin Fasem
Musiques traditionnelles en occitan et en français
Tout public
Durée 1h15
« Se ieu sabiai », c’est le titre d’une chanson interprétée par Marie-Jeanne Besseyrot de Junhac, en châtaigneraie cantalienne. C’était la première rencontre du groupe Camin Fasèm. Puis il y a eu aussi Alberte, Laurette, Lydie, Louise, Marcelle, Mélie… Toutes ces femmes du Rouergue, du Quercy et d’Auvergne ont transmis une part d’elles-mêmes à travers leurs chansons traditionnelles que les quatre artistes vous invitent à découvrir dans un vibrant hommage.   .

route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45  justine.mailhe@ouestaveyron.fr

English :

Concert « Se ieu sabiai
Camin Fasem group
Traditional music in Occitan and French
All audiences

German :

Konzert « Se ieu sabiai »
Gruppe Camin Fasem
Traditionelle Musik auf Okzitanisch und Französisch
Allgemeines Publikum

Italiano :

Concerto « Se ieu sabiai
Gruppo Camin Fasem
Musica tradizionale in occitano e francese
Tutti i pubblici

Espanol :

Concierto « Se ieu sabiai
Grupo Camin Fasem
Música tradicional en occitano y francés
Todos los públicos

