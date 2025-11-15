Rendez-vous d’Oc Spectacle « Bouches décousues poésie et broderie au féminin, de l’Iran à l’Occitanie » La Fouillade

7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Création 2025

Céline Mistral Croisillons et Cie

Création 2025

Céline Mistral Croisillons et Cie

Tout public

Durée 1h00

C’est à la suite de la rencontre avec Mahtab Ghorbhani, poétesse iranienne réfugiée en France et la découverte du recueil Souviens-toi de l’envol Voix féminines de la poésie persanophone de Franck Merger et Niloufar Sadighi, que Céline Mistral, touchée par le monde des poétesses iraniennes, décide de mettre en lumières les paroles de ces figures de courage. S’accompagnant à la harpe et filant des liens entre poésie et broderie, elle rend un vibrant hommage à toutes celles qui tissent leur liberté et leurs destins. .

7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

English :

Bouches décousues: poetry and embroidery for women, from Iran to Occitania » show

Creation 2025

Céline Mistral Croisillons et Cie

German :

Aufführung « Bouches décousues: Poesie und Stickerei von Frauen, vom Iran bis Okzitanien »

Uraufführung 2025

Céline Mistral Croisillons et Cie

Italiano :

Mostra « Bouches décousues »: poesia e ricamo di donne, dall’Iran all’Occitania

Creazione 2025

Céline Mistral Croisillons et Cie

Espanol :

Espectáculo « Bouches décousues »: poesía y bordados de mujeres, de Irán a Occitania

Creación 2025

Céline Mistral Croisillons et Cie

