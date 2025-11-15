Rendez-vous d’Oc Spectacle « Bouches décousues poésie et broderie au féminin, de l’Iran à l’Occitanie » La Fouillade
Rendez-vous d’Oc Spectacle « Bouches décousues poésie et broderie au féminin, de l’Iran à l’Occitanie » La Fouillade samedi 15 novembre 2025.
7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron
Début : Samedi 2025-11-15
Tout public
Durée 1h00
C’est à la suite de la rencontre avec Mahtab Ghorbhani, poétesse iranienne réfugiée en France et la découverte du recueil Souviens-toi de l’envol Voix féminines de la poésie persanophone de Franck Merger et Niloufar Sadighi, que Céline Mistral, touchée par le monde des poétesses iraniennes, décide de mettre en lumières les paroles de ces figures de courage. S’accompagnant à la harpe et filant des liens entre poésie et broderie, elle rend un vibrant hommage à toutes celles qui tissent leur liberté et leurs destins. .
7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
