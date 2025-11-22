Rendez-vous d’Oc Spectacle « Histoire d’une errance en pays de montagne » Ambeyrac
Rendez-vous d’Oc Spectacle « Histoire d’une errance en pays de montagne » Ambeyrac samedi 22 novembre 2025.
Ambeyrac Aveyron
Début : Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
« Histoire d’une errance en pays de montagne »
Veillée musicale et contée, en français et en occitan
Avec Viviane Cayssials (voix), Antoine Charpentier (cabrette, cornemuse), Thierry Heitz (accordéon, violon) et Christian Sépulcre (voix)Tout public
Avec pour toute fortune ses bras pour se louer de ferme en ferme et son amour pour sa belle qui l’attend au loin dans la vallée, Pierrou, le vagabond, erre à travers l’immensité des montagnes d’Aubrac. Au gré des lectures, contes, poèmes, chansons et musiques, il nous entraine dans une errance nourrie de vents et de lumières et ponctuées de rencontres insolites. .
Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie
English :
« The story of a wanderer in mountain country
Musical and storytelling evening, in French and Occitan
With Viviane Cayssials (voice), Antoine Charpentier (cabrette, bagpipes), Thierry Heitz (accordion, violin) and Christian Sépulcre (voice)All audiences
German :
« Geschichte einer Irrfahrt im Bergland »
Musikalische und erzählte Nachtwache, auf Französisch und Okzitanisch
Mit Viviane Cayssials (Stimme), Antoine Charpentier (Cabrette, Dudelsack), Thierry Heitz (Akkordeon, Violine) und Christian Sépulcre (Stimme)Für alle Altersgruppen
Italiano :
« La storia di un vagabondo in un paese di montagna
Serata musicale e di narrazione, in francese e occitano
Con Viviane Cayssials (voce), Antoine Charpentier (cabrette, cornamusa), Thierry Heitz (fisarmonica, violino) e Christian Sépulcre (voce)
Espanol :
« La historia de un vagabundo en la montaña
Velada musical y cuentacuentos, en francés y occitano
Con Viviane Cayssials (voz), Antoine Charpentier (cabrette, gaita), Thierry Heitz (acordeón, violín) y Christian Sépulcre (voz)Todos los públicos
