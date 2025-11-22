Rendez-vous d’Oc Spectacle « Histoire d’une errance en pays de montagne » Ambeyrac

samedi 22 novembre 2025.

Rendez-vous d’Oc Spectacle « Histoire d’une errance en pays de montagne »

Ambeyrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

« Histoire d’une errance en pays de montagne »

Veillée musicale et contée, en français et en occitan

Avec Viviane Cayssials (voix), Antoine Charpentier (cabrette, cornemuse), Thierry Heitz (accordéon, violon) et Christian Sépulcre (voix)Tout public

Durée 1h00

Avec pour toute fortune ses bras pour se louer de ferme en ferme et son amour pour sa belle qui l’attend au loin dans la vallée, Pierrou, le vagabond, erre à travers l’immensité des montagnes d’Aubrac. Au gré des lectures, contes, poèmes, chansons et musiques, il nous entraine dans une errance nourrie de vents et de lumières et ponctuées de rencontres insolites. .

Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie

English :

« The story of a wanderer in mountain country

Musical and storytelling evening, in French and Occitan

With Viviane Cayssials (voice), Antoine Charpentier (cabrette, bagpipes), Thierry Heitz (accordion, violin) and Christian Sépulcre (voice)All audiences

German :

« Geschichte einer Irrfahrt im Bergland »

Musikalische und erzählte Nachtwache, auf Französisch und Okzitanisch

Mit Viviane Cayssials (Stimme), Antoine Charpentier (Cabrette, Dudelsack), Thierry Heitz (Akkordeon, Violine) und Christian Sépulcre (Stimme)Für alle Altersgruppen

Italiano :

« La storia di un vagabondo in un paese di montagna

Serata musicale e di narrazione, in francese e occitano

Con Viviane Cayssials (voce), Antoine Charpentier (cabrette, cornamusa), Thierry Heitz (fisarmonica, violino) e Christian Sépulcre (voce)

Espanol :

« La historia de un vagabundo en la montaña

Velada musical y cuentacuentos, en francés y occitano

Con Viviane Cayssials (voz), Antoine Charpentier (cabrette, gaita), Thierry Heitz (acordeón, violín) y Christian Sépulcre (voz)Todos los públicos

