Rendez-vous d’Oc Spectacle Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra Najac
Rendez-vous d’Oc Spectacle Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra Najac vendredi 5 décembre 2025.
Rendez-vous d’Oc Spectacle Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra
31 Rue du Bourguet Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Spectacle Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra
Création 2025 Sirventes
Spectacle Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra
Création 2025 Sirventes
Avec Monique Burg et François Dumeaux
En français et en occitan
Tout public
Durée 1h00
Dans un spectacle hybride mêlant poésie, paysages sonores et musique électroacoustique, Monique Burg, conteuse et comédienne et François Dumeaux, musicien, font résonner la prose et les poèmes de Marcelle Delpastre, paysanne du Limousin et autrice majeure de la littérature occitane du XXème siècle. .
31 Rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie
English :
Marcelle Delpastre: d’una lenga l’autra show
Creation 2025 Sirventes
L’événement Rendez-vous d’Oc Spectacle Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra Najac a été mis à jour le 2025-11-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)