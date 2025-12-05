Rendez-vous d’Oc Spectacle « Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra » Najac
Rendez-vous d’Oc Spectacle « Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra » Najac vendredi 5 décembre 2025.
Rendez-vous d’Oc Spectacle « Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra »
Rue du Bourguet Najac Aveyron
Gratuit
Début : Vendredi 2025-12-05
2025-12-05
Création 2025 Sirventes
Création 2025 Sirventes
Avec Monique Burg et François Dumeaux
En français et en occitan
Tout public
Durée 1h00
Dans un spectacle hybride mêlant poésie, paysages sonores et musique électroacoustique, Monique Burg, conteuse et comédienne et François Dumeaux, musicien, font résonner la prose et les poèmes de Marcelle Delpastre, paysanne du Limousin et autrice majeure de la littérature occitane du XXème siècle. .
Rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
English :
Marcelle Delpastre: d’una lenga l’autra » show
Creation 2025 Sirventes
German :
Aufführung « Marcelle Delpastre: d’una lenga l’autra » (Marcelle Delpastre: eine Sprache nach der anderen)
Uraufführung 2025 Sirventes
Italiano :
Mostra « Marcelle Delpastre: d’una lenga l’autra »
Creazione 2025 Sirventes
Espanol :
Espectáculo « Marcelle Delpastre: d’una lenga l’autra
Creación 2025 Sirventes
