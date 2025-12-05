Rendez-vous d’Oc Spectacle « Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra » Najac

Dans un spectacle hybride mêlant poésie, paysages sonores et musique électroacoustique, Monique Burg, conteuse et comédienne et François Dumeaux, musicien, font résonner la prose et les poèmes de Marcelle Delpastre, paysanne du Limousin et autrice majeure de la littérature occitane du XXème siècle. .

Rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

English :

Marcelle Delpastre: d’una lenga l’autra » show

Creation 2025 Sirventes

German :

Aufführung « Marcelle Delpastre: d’una lenga l’autra » (Marcelle Delpastre: eine Sprache nach der anderen)

Uraufführung 2025 Sirventes

Italiano :

Mostra « Marcelle Delpastre: d’una lenga l’autra »

Creazione 2025 Sirventes

Espanol :

Espectáculo « Marcelle Delpastre: d’una lenga l’autra

Creación 2025 Sirventes

