Rendez-vous d’Oc Spectacle Marcelle Delpastre d’una lenga l’autra Salles-Courbatiès

Salle du foyer rural Salles-Courbatiès Aveyron

Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Création 2025 Sirventes

Création 2025 Sirventes

Avec Monique Burg et François Dumeaux

En français et en occitan

Tout public

Durée 1h00

Dans un spectacle hybride mêlant poésie, paysages sonores et musique électroacoustique, Monique Burg, conteuse et comédienne et François Dumeaux, musicien, font résonner la prose et les poèmes de Marcelle Delpastre, paysanne du Limousin et autrice majeure de la littérature occitane du XXème siècle.

Salle du foyer rural Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

English :

Marcelle Delpastre: d'una lenga l'autra show

Creation 2025 Sirventes

