Rendez-vous d’Occ

Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Solo à la croisée de la poésie, du chant et de la musique.

C’est à la suite de la rencontre avec Mahtab Ghorbhani, poétesse iranienne réfugiée en France et la découverte du recueil Souviens-toi de l’envol Voix féminines de la poésie persanophone de Franck Merger et Niloufar Sadighi, que Céline Mistral, touchée par le monde des poétesses iraniennes, décide de mettre en lumières les paroles de ces figures de courage. S’accompagnant à la harpe et filant des liens entre poésie et broderie, elle rend un vibrant hommage à toutes celles qui tissent leur liberté et leurs destins. .

Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45

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English :

Solo at the crossroads of poetry, song and music.

L’événement Rendez-vous d’Occ Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)