Rendez-vous du Bécut #2 Callen

Rendez-vous du Bécut #2 Callen dimanche 26 octobre 2025.

Rendez-vous du Bécut #2

La Bergerie Callen Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Le 2? Rendez-vous du Bécut approche.

?? Stage de Mazurka

?? Stage de Congo de Vert

?? Bal sous les pins

…et peut-être quelques surprises au détour d’un sentier.

?? Quelque chose se trame dans les forêts du Sud-Gironde…

Le sol vibre du passage de Naragonia, le 25 octobre, à l’Extra Bal de Villandraut…

…mais les esprits du trad ne sont pas prêts de se reposer.

?? Le lendemain, à 20 minutes au sud, dans la Haute Lande, une étrange assemblée se prépare…

Le 2? Rendez-vous du Bécut approche.

?? Stage de Mazurka

?? Stage de Congo de Vert

?? Bal sous les pins

…et peut-être quelques surprises au détour d’un sentier.

?? Callen, le dimanche 26 octobre

?? Restez à l’écoute, préparez vos pieds et vos cœurs,

le week-end trad ne fait que commencer… .

La Bergerie Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine collectif.becut@proton.me

English : Rendez-vous du Bécut #2

The 2? Rendez-vous du Bécut is approaching.

?? Mazurka workshop

?? Congo de Vert workshop

?? Ball under the pines

?and maybe a few surprises along the way.

German : Rendez-vous du Bécut #2

Das 2? Bécut-Treffen rückt näher.

?? Mazurka-Workshop

?? Congo de Vert Workshop

?? Tanz unter den Pinien

…und vielleicht die eine oder andere Überraschung am Wegesrand.

Italiano :

Il 2? Il Rendez-vous du Bécut si avvicina.

?? Laboratorio di mazurca

?? Laboratorio di Congo de Vert

?? Ballo sotto i pini

e forse qualche sorpresa lungo il percorso.

Espanol : Rendez-vous du Bécut #2

La 2? Rendez-vous du Bécut se acerca.

?? Taller de mazurcas

?? Taller Congo de Vert

?? Baile bajo los pinos

… y puede que alguna sorpresa por el camino.

L’événement Rendez-vous du Bécut #2 Callen a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Cœur Haute Lande