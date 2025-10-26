Rendez-vous du Bécut #2 Callen
Le 2? Rendez-vous du Bécut approche.
?? Stage de Mazurka
?? Stage de Congo de Vert
?? Bal sous les pins
…et peut-être quelques surprises au détour d’un sentier.
?? Callen, le dimanche 26 octobre
?? Restez à l’écoute, préparez vos pieds et vos cœurs,
le week-end trad ne fait que commencer… .
La Bergerie Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine collectif.becut@proton.me
English : Rendez-vous du Bécut #2
The 2? Rendez-vous du Bécut is approaching.
?? Mazurka workshop
?? Congo de Vert workshop
?? Ball under the pines
?and maybe a few surprises along the way.
German : Rendez-vous du Bécut #2
Das 2? Bécut-Treffen rückt näher.
?? Mazurka-Workshop
?? Congo de Vert Workshop
?? Tanz unter den Pinien
…und vielleicht die eine oder andere Überraschung am Wegesrand.
Italiano :
Il 2? Il Rendez-vous du Bécut si avvicina.
?? Laboratorio di mazurca
?? Laboratorio di Congo de Vert
?? Ballo sotto i pini
e forse qualche sorpresa lungo il percorso.
Espanol : Rendez-vous du Bécut #2
La 2? Rendez-vous du Bécut se acerca.
?? Taller de mazurcas
?? Taller Congo de Vert
?? Baile bajo los pinos
… y puede que alguna sorpresa por el camino.
