Rendez-vous du Bien-Être Salle du Belvédère Monétay-sur-Allier
Salle du Belvédère 41 route du Bourbonnais Monétay-sur-Allier Allier
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-28 2026-03-29
Exposants, ateliers, conférences et restauration végétarienne. Un moment de douceur pour prendre soin de vous !
Salle du Belvédère 41 route du Bourbonnais Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 98 28 60
English :
Exhibitors, workshops, conferences and vegetarian catering. A gentle moment to take care of yourself!
