Rendez-vous du Bien-Être

Salle du Belvédère 41 route du Bourbonnais Monétay-sur-Allier Allier

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-28 2026-03-29

Exposants, ateliers, conférences et restauration végétarienne. Un moment de douceur pour prendre soin de vous !

Salle du Belvédère 41 route du Bourbonnais Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 98 28 60

English :

Exhibitors, workshops, conferences and vegetarian catering. A gentle moment to take care of yourself!

