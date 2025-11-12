Rendez-vous du Chantier Le nom du musée Abbeville

Rendez-vous du Chantier Le nom du musée

34 Rue des Capucins Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 12:30:00

fin : 2025-11-12 13:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Le musée d’Abbeville arbore désormais un nouveau nom Le Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier. Découvrez l’histoire et la signification de ce nom en explorant les liens entre le beffroi, Jacques Boucher de Perthes, Alfred Manessier et le patrimoine abbevillois. Une visite pour mieux comprendre l’identité et l’essence de ce lieu unique.

Le musée d’Abbeville arbore désormais un nouveau nom Le Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier. Découvrez l’histoire et la signification de ce nom en explorant les liens entre le beffroi, Jacques Boucher de Perthes, Alfred Manessier et le patrimoine abbevillois. Une visite pour mieux comprendre l’identité et l’essence de ce lieu unique. .

34 Rue des Capucins Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69

English :

The Abbeville museum has a new name: Le Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier. Discover the history and significance of this name by exploring the links between the belfry, Jacques Boucher de Perthes, Alfred Manessier and Abbeville?s heritage. A visit to better understand the identity and essence of this unique place.

German :

Das Museum in Abbeville trägt nun einen neuen Namen: Le Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier. Entdecken Sie die Geschichte und die Bedeutung dieses Namens, indem Sie die Verbindungen zwischen dem Belfried, Jacques Boucher de Perthes, Alfred Manessier und dem Kulturerbe von Abbeville erkunden. Ein Besuch, um die Identität und das Wesen dieses einzigartigen Ortes besser zu verstehen.

Italiano :

Il museo di Abbeville ha un nuovo nome: Le Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier. Scoprite la storia e il significato di questo nome esplorando i legami tra il campanile, Jacques Boucher de Perthes, Alfred Manessier e il patrimonio di Abbeville. Fate un giro per capire meglio l’identità e l’essenza di questo luogo unico.

Espanol :

El museo de Abbeville tiene un nuevo nombre: Le Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier. Descubra la historia y el significado de este nombre explorando los vínculos entre el campanario, Jacques Boucher de Perthes, Alfred Manessier y el patrimonio de Abbeville. Haga un recorrido para comprender mejor la identidad y la esencia de este lugar único.

L’événement Rendez-vous du Chantier Le nom du musée Abbeville a été mis à jour le 2025-03-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME