Rendez-vous du Chantier les métiers du musée Abbeville

Rendez-vous du Chantier les métiers du musée

34 Rue des Capucins Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 12:30:00

fin : 2025-12-03 13:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Le musée, c’est une équipe aux multiples talents ! Lors de cette visite, découvrez les métiers qui participent à son fonctionnement quotidien et au chantier de rénovation et d’extension. Certains sont familiers, d’autres moins connus plongez dans les coulisses et explorez les savoir-faire qui donnent vie au musée.

Le musée, c’est une équipe aux multiples talents ! Lors de cette visite, découvrez les métiers qui participent à son fonctionnement quotidien et au chantier de rénovation et d’extension. Certains sont familiers, d’autres moins connus plongez dans les coulisses et explorez les savoir-faire qui donnent vie au musée. .

34 Rue des Capucins Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69

English :

The museum is a multi-talented team! On this tour, discover the trades involved in its day-to-day operation and in the renovation and extension project. Some are familiar, others less so: dive behind the scenes and explore the skills that bring the museum to life.

German :

Das Museum ist ein Team mit vielen Talenten! Entdecken Sie auf dieser Tour die Berufe, die am täglichen Betrieb des Museums und an den Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten beteiligt sind. Einige sind bekannt, andere weniger: Schauen Sie hinter die Kulissen und erkunden Sie die Fähigkeiten, die das Museum zum Leben erwecken.

Italiano :

Il museo è un team poliedrico! In questa visita scoprirete le mansioni coinvolte nella gestione quotidiana del museo e nei lavori di ristrutturazione e ampliamento. Alcuni sono familiari, altri meno: date un’occhiata dietro le quinte e scoprite le competenze che danno vita al museo.

Espanol :

El museo es un equipo polifacético Descubra en esta visita los oficios que intervienen en el funcionamiento cotidiano del museo y en las obras de renovación y ampliación. Algunos le resultarán familiares, otros no tanto: eche un vistazo entre bastidores y descubra las habilidades que dan vida al museo.

L’événement Rendez-vous du Chantier les métiers du musée Abbeville a été mis à jour le 2025-03-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME