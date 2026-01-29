Rendez-vous du Chocolat, des Douceurs et des Saveurs La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
Rendez-vous du Chocolat, des Douceurs et des Saveurs
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
2026-03-21
9ème édition du Rendez-vous du Chocolat organisé par le Lions Club Cognac Jeanne D’Albret au profit de la lutte contre les cancers infantiles.
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 28 29 01 mchferrari@hotmail.fr
English :
9th Rendez-vous du Chocolat organized by the Lions Club Cognac Jeanne D’Albret in aid of the fight against childhood cancer.
