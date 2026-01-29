Rendez-vous du Chocolat, des Douceurs et des Saveurs La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Rendez-vous du Chocolat, des Douceurs et des Saveurs

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

9ème édition du Rendez-vous du Chocolat organisé par le Lions Club Cognac Jeanne D’Albret au profit de la lutte contre les cancers infantiles.

.

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 28 29 01 mchferrari@hotmail.fr

English :

9th Rendez-vous du Chocolat organized by the Lions Club Cognac Jeanne D’Albret in aid of the fight against childhood cancer.

