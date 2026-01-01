RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Mayenne

RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE

RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE, le 27 janvier à 18h30

Retrouvez les élèves du Conservatoire à l’occasion de la première audition pluridisciplinaire de l’année, sur le plateau de l’auditorium. N’hésitez pas à venir les encourager !

Tout public

Gratuit .

English :

RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE, January 27 at 6:30 p.m

