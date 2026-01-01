RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Mayenne
RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Mayenne mardi 27 janvier 2026.
Retrouvez les élèves du Conservatoire à l’occasion de la première audition pluridisciplinaire de l’année, sur le plateau de l’auditorium. N’hésitez pas à venir les encourager !
Tout public
Gratuit .
396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70
English :
RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE, January 27 at 6:30 p.m
