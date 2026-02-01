Rendez-vous du mercredi La tête d’éléphant et les collections de chasse du Musée Salle du Carrosse du Château d’Eu Eu

Rendez-vous du mercredi La tête d’éléphant et les collections de chasse du Musée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Découvrez des œuvres issues des réserves, en lien avec la saison écoulée ou celle à venir. L’équipe du musée a choisi de mettre en lumière l’histoire de la tête d’éléphant naturalisée présente dans le parcours de visite du musée. Suscitant surprise et interrogations, cet objet permettra de s’interroger sur les problématiques que posent plus largement ce type de collections quant à la recherche de provenance et à la conservation.

Gratuit .

Salle du Carrosse du Château d’Eu Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76 chateau-musee@ville-eu.fr

