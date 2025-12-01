Rendez-vous du mercredi Présentation de la peinture Marchands de fruits à Venise Salle du Carrosse Eu

Rendez-vous du mercredi Présentation de la peinture Marchands de fruits à Venise

Salle du Carrosse Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Début : 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Le Musée Louis-Philippe vous propose, pendant sa période de fermeture saisonnière, ce rendez-vous afin de vous faire découvrir des œuvres issues des réserves, en lien avec la saison écoulée ou celle à venir. Le 17 décembre prochain, l’équipe du musée a choisi de mettre en lumière l’histoire du tableau Marchands de fruits à Venise

C’est l’occasion de présenter pour la première fois cette peinture achetée par la ville d’Eu en 1964, date à laquelle le château d’Eu et de son ameublement deviennent municipaux.

Témoignage de la décoration du château au début du 20ème siècle, de récentes découvertes ont permis de mieux cerner l’histoire de cette toile qui vous fera voyager en Italie. .

Salle du Carrosse Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 10 14 chateau-musee@ville-eu.fr

