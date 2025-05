Rendez-vous du midi : l’orientalisme – Musée d’arts de Nantes Nantes, 5 juin 2025 12:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-05 12:30 – 13:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte

Qu’est-ce que l’orientalisme ? En quoi la rencontre avec une culture différente inspire-t-elle de nouvelles images ? Fascinés par l’Orient depuis le 17e siècle, les artistes voyagent de plus en plus au Maghreb à partir des années 1830. Que vont-ils y chercher ? Comment voient-ils les populations arabes ?À l’occasion du prêt de La Lecture du Coran de Rudolph Ernest (vers 1885- 1897) à la médiathèque Jacques Demy, venez découvrir l’un des courants les plus prolifiques du 19e siècle.En partenariat avec Bibliothèque Municipale de Nantes dans le cadre de l’exposition Le Coran, des histoires européennes du XIIe au XXIe siècles, présentée du 17 mai au 31 août 2025 à la médiathèque Jacques Demy.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees