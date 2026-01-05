Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye

Rendez-Vous du Palmier

Rond-point du Palmier Boulevard du Général Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-09-08

fin : 2026-09-08

2026-09-08

Plongez dans un festival de saveurs et de créativité chaque mardi de l’été !

Ce marché artisanal et gastronomique vous invite à un voyage culinaire en plein cœur d’Hendaye-plage.

Explorez une myriade de stands où artisans passionnés et producteurs locaux vous dévoilent leurs trésors fromages fermiers, charcuteries ibériques, miels aux parfums envoûtants, et bien plus encore.

Laissez-vous séduire par l’artisanat d’exception proposé bijoux uniques, poteries colorées, textiles raffinés… Un véritable paradis pour les sens et les amateurs de découvertes !

Que vous soyez en quête de délices à déguster sur place ou de trésors à rapporter chez vous en souvenir, ce marché du rond-point du Palmier vous réserve des surprises à chaque détour.

Rendez-vous du 7 avril au 15 septembre pour des mardis sous le signe de la gourmandise et de la convivialité ! .

Rond-point du Palmier Boulevard du Général Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

