Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée de Blaison-Saint-Sulpice Place Saint Aubin Blaison-Saint-Sulpice

Informations pratiques

Blaison-Saint-Sulpice

Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée de Blaison-Saint-Sulpice

Place Saint Aubin Parvis de l’Église Saint Aubin Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30

Venez visiter Blaison-Saint-Sulpice, Petite Cité de Caractère !

Le village de Blaison s’est développé autour de sa collégiale au XIème siècle.

André Leroy en est aujourd’hui le plus fin connaisseur. Avec humour et poésie, il guide une promenade originale et curieuse qui, de l’église aux ruelles du village, offre à découvrir d’innombrables anecdotes historiques.

Tarif Participation libre au chapeau .

Place Saint Aubin Parvis de l’Église Saint Aubin Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire aleroyblaison@wanadoo.fr

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English :

Come and visit Blaison-Saint-Sulpice, Petite Cité de Caractère!

L’événement Rendez-vous du Patrimoine Visite guidée de Blaison-Saint-Sulpice Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages