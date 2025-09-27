RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE BALADE CONTÉE Molitg-les-Bains
RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE BALADE CONTÉE Molitg-les-Bains samedi 27 septembre 2025.
RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE BALADE CONTÉE
D14 Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Une balade contée avec Jordi Mach vers le château de Paracolls. Entre vestiges du Xe siècle et légendes. Réservation obligatoire, chaussures de marche conseillées.
D14 Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
English :
A storytelling walk with Jordi Mach to Paracolls castle. Between 10th-century remains and legends. Booking essential, walking shoes recommended.
German :
Eine Märchenwanderung mit Jordi Mach zur Burg von Paracolls. Zwischen Überresten aus dem 10. Jahrhundert und Legenden. Reservierung erforderlich, Wanderschuhe empfohlen.
Italiano :
Una passeggiata narrativa con Jordi Mach al castello di Paracolls. Tra resti del X secolo e leggende. Prenotazione obbligatoria, si consigliano scarpe da trekking.
Espanol :
Un paseo cuentacuentos con Jordi Mach hasta el castillo de Paracolls. Entre vestigios del siglo X y leyendas. Imprescindible reservar, se recomienda calzado de senderismo.
L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE BALADE CONTÉE Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-14 par OTI CONFLENT CANIGO