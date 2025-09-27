RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE BALADE CONTÉE Molitg-les-Bains

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE BALADE CONTÉE Molitg-les-Bains samedi 27 septembre 2025.

D14 Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27

2025-09-27

Une balade contée avec Jordi Mach vers le château de Paracolls. Entre vestiges du Xe siècle et légendes. Réservation obligatoire, chaussures de marche conseillées.
D14 Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55  pah@tourisme-canigo.com

English :

A storytelling walk with Jordi Mach to Paracolls castle. Between 10th-century remains and legends. Booking essential, walking shoes recommended.

German :

Eine Märchenwanderung mit Jordi Mach zur Burg von Paracolls. Zwischen Überresten aus dem 10. Jahrhundert und Legenden. Reservierung erforderlich, Wanderschuhe empfohlen.

Italiano :

Una passeggiata narrativa con Jordi Mach al castello di Paracolls. Tra resti del X secolo e leggende. Prenotazione obbligatoria, si consigliano scarpe da trekking.

Espanol :

Un paseo cuentacuentos con Jordi Mach hasta el castillo de Paracolls. Entre vestigios del siglo X y leyendas. Imprescindible reservar, se recomienda calzado de senderismo.

