RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE DEUX MAINS, DEUX PIERRES ENQUÊTE SUR LES ATELIERS DE SCULPTEURS ROMANS EN ROUSSILLON Tarerach
vendredi 11 décembre 2026 · Tarerach
Informations pratiques
Tarerach
RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE DEUX MAINS, DEUX PIERRES ENQUÊTE SUR LES ATELIERS DE SCULPTEURS ROMANS EN ROUSSILLON
8, place de la Mairie Tarerach Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:00:00
fin : 2026-12-11 20:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Comment reconnaître, sans aucune preuve d’archive, la main d’un sculpteur anonyme du XIIe siècle ? Cette conférence met en regard deux ateliers romans du Roussillon et du Conflent le Maître de Cabestany et l’atelier des tribunes de Cuxa et Serrabone.
Réservation obligatoire 04 68 05 60 55.
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8, place de la Mairie Tarerach 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
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English :
How can we identify, without any archival evidence, the work of an anonymous 12th-century sculptor? This lecture compares two Romanesque workshops in Roussillon and Conflent: the Master of Cabestany and the workshop responsible for the tribunes at Cuxa and Serrabone.
Reservations required: 04 68 05 60 55.
L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE DEUX MAINS, DEUX PIERRES ENQUÊTE SUR LES ATELIERS DE SCULPTEURS ROMANS EN ROUSSILLON Tarerach a été mis à jour le 2026-08-25 par OTI CONFLENT CANIGO
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