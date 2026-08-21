Informations pratiques

Olette

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE LE TRAITÉ DE CORBEIL (1258)

Rue de la Fusterie Olette Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 18:00:00

fin : 2026-11-12 20:00:00

Date(s) :

2026-11-12

Le traité de Corbeil (1258) dessine une frontière entièrement nouvelle, consacrant la victoire française sur l’Aragon. Pourtant, localement, elle demeure poreuse circulations et échanges persistent entre les habitants, de part et d’autre.

Réservati…

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Rue de la Fusterie Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

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English :

The Treaty of Corbeil (1258) established an entirely new border, cementing the French victory over Aragon. However, at the local level, it remained porous: movement and trade continued between residents on both sides.

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L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE LE TRAITÉ DE CORBEIL (1258) Olette a été mis à jour le 2026-08-21 par OTI CONFLENT CANIGO