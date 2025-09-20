RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE Molitg-les-Bains
D14 Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Margault Coste-Hequet vous dévoile les secrets du château de Paracolls, gardien médiéval des gorges de la Castellane. Une conférence incontournable pour les amoureux d’histoire et de patrimoine. Sur réservation.
D14 Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55
Margault Coste-Hequet reveals the secrets of Château de Paracolls, medieval guardian of the Castellane Gorge. A must for history and heritage lovers. Reservations required.
Margault Coste-Hequet enthüllt die Geheimnisse des Château de Paracolls, des mittelalterlichen Wächters der Castellane-Schlucht. Ein unumgänglicher Vortrag für Geschichts- und Kulturerbe-Liebhaber. Nur mit Reservierung.
Margault Coste-Hequet ci svela i segreti del castello di Paracolls, guardiano medievale delle gole di Castellane. Un’occasione imperdibile per gli amanti della storia e del patrimonio. È necessaria la prenotazione.
Margault Coste-Hequet desvela los secretos del castillo de Paracolls, guardián medieval de las gargantas de Castellane. Una visita obligada para los amantes de la historia y el patrimonio. Reserva obligatoria.
