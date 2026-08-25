RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLE JEU DE PISTE LES SECRETS D’EUS Eus
mercredi 16 décembre 2026 · Eus
Informations pratiques
Eus
RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLE JEU DE PISTE LES SECRETS D’EUS
Carrer de l’Ajuntament Eus Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 15:00:00
fin : 2026-12-16 17:00:00
Date(s) :
2026-12-16
Perché sur son piton rocheux, le village d’Eus se prête merveilleusement bien à une chasse au trésor familiale. Ruelles pentues, passages voûtés, maisons de pierre une aventure ludique à vivre en famille.
Réservation obligatoire 04 68 05 60 55.
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Carrer de l’Ajuntament Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
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English :
Perched on its rocky outcrop, the village of Eus is the perfect setting for a family treasure hunt. Steep alleyways, vaulted passageways, stone houses: a fun adventure for the whole family.
Reservations required: 04 68 05 60 55.
L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLE JEU DE PISTE LES SECRETS D’EUS Eus a été mis à jour le 2026-08-25 par OTI CONFLENT CANIGO