Informations pratiques

Eus

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLE JEU DE PISTE LES SECRETS D’EUS

Carrer de l’Ajuntament Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 15:00:00

fin : 2026-12-16 17:00:00

Date(s) :

2026-12-16

Perché sur son piton rocheux, le village d’Eus se prête merveilleusement bien à une chasse au trésor familiale. Ruelles pentues, passages voûtés, maisons de pierre une aventure ludique à vivre en famille.

Réservation obligatoire 04 68 05 60 55.

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Carrer de l’Ajuntament Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

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English :

Perched on its rocky outcrop, the village of Eus is the perfect setting for a family treasure hunt. Steep alleyways, vaulted passageways, stone houses: a fun adventure for the whole family.

Reservations required: 04 68 05 60 55.

L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLE JEU DE PISTE LES SECRETS D’EUS Eus a été mis à jour le 2026-08-25 par OTI CONFLENT CANIGO