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RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE MAS-CHANCEL À CATLLAR Catllar

mercredi 28 octobre 2026 · Catllar

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE MAS-CHANCEL À CATLLAR Catllar

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
66500 Catllar
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Catllar

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE MAS-CHANCEL À CATLLAR

Place de la République Catllar Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Dans le cadre du mois de l’architecture, découvrez Édouard Mas-Chancel, figure du régionalisme catalan installé à Catllar. Cette visite en famille dévoile ses deux visages du village.
Réservation obligatoire 04 68 05 60 55….
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Place de la République Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55  pah@tourisme-canigo.com

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English :

As part of Architecture Month, discover Édouard Mas-Chancel, a leading figure of Catalan Regionalism who settled in Catllar. This family-friendly tour reveals the village’s two distinct sides.
Reservations required: 04 68 05 60 55….

L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE MAS-CHANCEL À CATLLAR Catllar a été mis à jour le 2026-08-21 par OTI CONFLENT CANIGO