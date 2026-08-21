Informations pratiques

Fuilla

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE RÉSONANCES MÉDIÉVALES ET CELTIQUES

57, avenue de la Rotjà Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 17:30:00

fin : 2026-12-12 19:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Sous les voûtes de l’église Sainte-Eulalie de Fuilla, les cordes de la harpe font renaître les échos d’un temps ancien mélodies médiévales et celtiques, pour un voyage sensible entre musique, histoire et patrimoine.

Réservation obligatoire 04 68 …

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57, avenue de la Rotjà Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

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English :

Beneath the vaults of the Church of Sainte-Eulalie in Fuilla, the strings of the harp bring back the echoes of a bygone era: medieval and Celtic melodies, taking you on a sensory journey through music, history, and cultural heritage.

Reservations required: 04 68 …

L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE RÉSONANCES MÉDIÉVALES ET CELTIQUES Fuilla a été mis à jour le 2026-08-21 par OTI CONFLENT CANIGO