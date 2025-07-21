Rendez-vous du Terroir Place de l’église Saint-Georges Vesoul

Rendez-vous du Terroir Place de l’église Saint-Georges Vesoul lundi 11 août 2025.

Rendez-vous du Terroir

Place de l’église Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 10:00:00

fin : 2025-08-11 12:00:00

Date(s) :

2025-08-11

Participez à une visite guidée du vieux quartier de Vesoul sur le thème Boire et manger à travers les âges , les lundis 21 juillet et 11 août de 10h à 12h.

Au programme découverte de la ville et de son histoire culinaire, suivie d’une dégustation de produits du terroir.

Une matinée gourmande et culturelle à ne pas manquer ! .

Place de l’église Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

English : Rendez-vous du Terroir

German : Rendez-vous du Terroir

Italiano :

Espanol :

L’événement Rendez-vous du Terroir Vesoul a été mis à jour le 2025-06-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL