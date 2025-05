Rendez-vous écocitoyen Journée mondiale des Océans – Biarritz, 8 juin 2025 10:00, Biarritz.

Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous écocitoyen Journée mondiale des Océans Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-08

À l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, la Ville de Biarritz vous invite à participer à une matinée ludique instructive pour toute la famille axée sur la laisse de mer, cette bande où s’accumulent des richesses écologiques naturelles..souvent des déchets, animée Fanny Bronès, instructrice, formatrice animatrice La Fresque du climat

Sur le sable, nous apprendrons à

Observer les éléments naturels laissés par la mer, identifier les déchets et comprendre leur origine, trier et les quantifier pour alimenter une base de données environnementale

Intervenants

Léa Stéphany chargée d’études environnement à la CAPB présentera l’importance de la laisse de mer, le rôle des Aires Marines Protégées.

Tree6clope sensibilisera aux dangers des mégots pour la vie marine.

Activité pédagogique idéale pour tous nous sensibiliser et nous encourager à adopter les bons gestes pour l’environnement. .

Grande Plage

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

