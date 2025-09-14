Rendez-vous écocitoyen Le Temps d’Aimer l’Océan Collecte de déchets Grande Plage Biarritz

Grande Plage Boulevard Général de Gaulle Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

La Ville de Biarritz et le CCN Malandain Biarritz coorganisent, le dimanche 14 septembre, dans le cadre du festival Le Temps d’Aimer la Danse, une collecte de déchets à la Grande plage. Rendez-vous dès 9h30 pour un échauffement avec la danseuse professionnelle Eva Jullière avant d’entamer la collecte de déchets sur la plage.

Cette opération s’intègre à la journée « Le Temps d’Aimer l’Océan », une journée familiale autour de spectacles, de danse et d’ateliers de sensibilisation à la protection de l’océan et aux défis environnementaux.

Une activité pédagogique idéale pour tous nous sensibiliser et nous encourager à adopter les bons gestes pour l’environnement.

Au programme

Sensibilisation, ateliers pratiques et échanges pour petits et grands.

Qui peut participer ?

Ce rendez-vous écocitoyen est gratuit et ouvert à toutes et à tous ! .

Grande Plage Boulevard Général de Gaulle Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

