Rendez-vous écocitoyen : Le Temps d’Aimer l’Océan, Collecte de déchets Grande Plage Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Rendez-vous écocitoyen : Le Temps d’Aimer l’Océan, Collecte de déchets

Grande Plage Boulevard Général de Gaulle Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:15:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Ville de Biarritz et le CCN Malandain Biarritz coorganisent, dans le cadre du festival Le Temps d’Aimer la Danse, une collecte de déchets à la Grande plage. Rendez-vous dès 9h15 pour un échauffement avec la danseuse professionnelle Auréline Guillot avant d’entamer la collecte de déchets sur la plage.

Cette opération s’intègre à la journée « Le Temps d’Aimer l’Océan », une journée familiale autour de spectacles, de danse et d’ateliers de sensibilisation à la protection de l’océan et aux défis environnementaux.

Une activité pédagogique idéale pour tous nous sensibiliser et nous encourager à adopter les bons gestes pour l’environnement.

Au programme :

Sensibilisation, ateliers pratiques et échanges pour petits et grands.

Qui peut participer ?

Ce rendez-vous écocitoyen est gratuit et ouvert à toutes et à tous ! .

Grande Plage Boulevard Général de Gaulle Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous écocitoyen : Le Temps d’Aimer l’Océan, Collecte de déchets

L’événement Rendez-vous écocitoyen : Le Temps d’Aimer l’Océan, Collecte de déchets Biarritz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Biarritz