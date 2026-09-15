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Rendez-vous écocitoyen : Le Temps d’Aimer l’Océan, Collecte de déchets Grande Plage Biarritz

dimanche 20 septembre 2026 · Grande Plage · Biarritz

Rendez-vous écocitoyen : Le Temps d’Aimer l’Océan, Collecte de déchets Grande Plage Biarritz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:15:00
Lieu
Grande Plage
Adresse
Boulevard Général de Gaulle
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Rendez-vous écocitoyen : Le Temps d’Aimer l’Océan, Collecte de déchets

Grande Plage Boulevard Général de Gaulle Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:15:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

La Ville de Biarritz et le CCN Malandain Biarritz coorganisent, dans le cadre du festival Le Temps d’Aimer la Danse, une collecte de déchets à la Grande plage. Rendez-vous dès 9h15 pour un échauffement avec la danseuse professionnelle Auréline Guillot avant d’entamer la collecte de déchets sur la plage.

Cette opération s’intègre à la journée « Le Temps d’Aimer l’Océan », une journée familiale autour de spectacles, de danse et d’ateliers de sensibilisation à la protection de l’océan et aux défis environnementaux.

Une activité pédagogique idéale pour tous nous sensibiliser et nous encourager à adopter les bons gestes pour l’environnement.

Au programme :
Sensibilisation, ateliers pratiques et échanges pour petits et grands.

Qui peut participer ?
Ce rendez-vous écocitoyen est gratuit et ouvert à toutes et à tous !   .

Grande Plage Boulevard Général de Gaulle Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Rendez-vous écocitoyen : Le Temps d’Aimer l’Océan, Collecte de déchets

L’événement Rendez-vous écocitoyen : Le Temps d’Aimer l’Océan, Collecte de déchets Biarritz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Biarritz

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