Rendez-vous écocitoyen « Stop au vert de trop » comment lutter contre les plantes envahissantes ? Rue Chiquito de Cambo Biarritz jeudi 7 août 2025.

Rue Chiquito de Cambo Près du Lac Mouriscot Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

« Stop au vert de trop » comment lutter contre les plantes envahissantes ?

La Ville de Biarritz vous invite à participer à une matinée ludique et instructive pour toute la famille axée sur la lutte contre les plantes exotiques envahissantes.

Avec la Maison d’Initiation à la Faune et aux Espaces Naturels (MIFEN) et l’association Bio Divers Cité, découvrez comment reconnaître ces espèces, pourquoi elles sont un danger pour nos écosystèmes, et surtout, comment agir !

Une activité pédagogique idéale pour tous nous sensibiliser et nous encourager à adopter les bons gestes pour l’environnement.

Au programme :

Sensibilisation, ateliers pratiques et échanges pour petits et grands. .

Rue Chiquito de Cambo Près du Lac Mouriscot Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

