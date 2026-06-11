Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes Biarritz
Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes Biarritz mardi 4 août 2026.
Biarritz
Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes
Lac Mouriscot Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
La ville de Biarritz organise un rendez-vous eco citoyens Chantier de lutte contre la Myriophylle du Brésil au lac Mouriscot avec Bio Divers Cité et la MIFEN Agir contre les plantes toxiques envahissantes
Rendez-vous au Lac Mouriscot Angle de la Rue Philippe Veyrin et rue Chiquito de Cambo .
Lac Mouriscot Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes
L’événement Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz
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