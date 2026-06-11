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Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes Biarritz

Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes Biarritz

Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes Biarritz mardi 4 août 2026.

Adresse : Lac Mouriscot

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Biarritz

Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes

Lac Mouriscot Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

La ville de Biarritz organise un rendez-vous eco citoyens Chantier de lutte contre la Myriophylle du Brésil au lac Mouriscot avec Bio Divers Cité et la MIFEN Agir contre les plantes toxiques envahissantes
Rendez-vous au Lac Mouriscot Angle de la Rue Philippe Veyrin et rue Chiquito de Cambo   .

Lac Mouriscot Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes

L’événement Rendez-vous écocitoyens Agir contre les plantes toxiques envahissantes Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz

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