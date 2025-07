Rendez-vous écocitoyens Collecte de déchets et découverte des récifs coralliens Biarritz

Rendez-vous écocitoyens Collecte de déchets et découverte des récifs coralliens Biarritz jeudi 17 juillet 2025.

Rendez-vous écocitoyens Collecte de déchets et découverte des récifs coralliens

Plage du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Collecte de déchets et découverte des récifs coralliens

La Ville de Biarritz vous invite à participer à à une matinée ludique et instructive pour toute la famille axée sur les récifs coralliens, ces joyaux sous-marins, sources de vie et de biodiversité.

Des membres de l’association The Coral Planters vous présenteront l’importance de ces coraux pour notre écosystème avant de participer tous ensemble à une collecte de déchets sur la plage.

Une activité pédagogique idéale pour tous nous sensibiliser et nous encourager à adopter les bons gestes pour l’environnement.

Ce rendez-vous écocitoyen est gratuit et ouvert à toutes et à tous !

Cet événement sera animé par Fanny Bronès, institutrice, formatrice et animatrice La Fresque du Climat. .

Plage du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Rendez-vous écocitoyens Collecte de déchets et découverte des récifs coralliens

German : Rendez-vous écocitoyens Collecte de déchets et découverte des récifs coralliens

Italiano :

Espanol : Rendez-vous écocitoyens Collecte de déchets et découverte des récifs coralliens

L’événement Rendez-vous écocitoyens Collecte de déchets et découverte des récifs coralliens Biarritz a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Biarritz