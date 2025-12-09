Rendez-vous écocitoyens Venez réaliser des cadeaux écoresponsables Village de Noël de Biarritz Biarritz

Rendez-vous écocitoyens Venez réaliser des cadeaux écoresponsables

Village de Noël de Biarritz Jardin Public Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La Ville de Biarritz propose un rendez-vous écocitoyen au marché de noël avec trois ateliers de 30 minutes pour réaliser des cadeaux responsables un baume 100 % naturel, des tisanes personnalisées, un bracelet ou encore un porte-clé végétal.

Et pour emballer ces créations, un atelier sera dédié à la transformation de vieux vêtements en emballage cadeau réutilisable grâce à la technique japonaise du Furoshiki.

Un atelier de création de cadeaux écoresponsables au Village de Noël avec l’association Bio Divers Cité Pour que la nature reprenne sa place sur la côte Basque !

Au programme

Sensibilisation, ateliers pratiques et échanges pour petits et grands. .

Village de Noël de Biarritz Jardin Public Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Rendez-vous écocitoyens Venez réaliser des cadeaux écoresponsables

L’événement Rendez-vous écocitoyens Venez réaliser des cadeaux écoresponsables Biarritz a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Biarritz