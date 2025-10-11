Rendez-vous en Pyrénées béarnaises balade patrimoniale De place en place Oloron-Sainte-Marie

Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

2025-10-11

2025-10-11

2025-10-11

Les places aménagées au fil des siècles maillent le parcours qui relie les quartiers de Sainte-Croix, Notre-Dame et de la Gare. La balade permet de comprendre ces espaces publics, leur histoire, leur forme, leur utilisation. Tout au long du parcours seront dévoilées les secrets de la place Saint-Pierre, de la Place Mendiondou, du Marcadet, du parvis Estanguet et du jardin public. Chaque étape sera l’occasion de se projeter et d’envisager sur un nouvel usage, un nouvel ménagement… et envisager les choses différemment ! .

pah@hautbearn.fr

