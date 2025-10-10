Rendez-vous en Pyrénées béarnaises balade patrimoniale Du forum antique au marché samaritain Rue de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

Rendez-vous en Pyrénées béarnaises balade patrimoniale Du forum antique au marché samaritain Rue de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie vendredi 10 octobre 2025.

Rendez-vous en Pyrénées béarnaises balade patrimoniale Du forum antique au marché samaritain

Rue de la Cathédrale Parvis de la cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

L’organisation urbaine du quartier de Sainte-Marie repose sur les traces de la cité antique, notamment du forum et des thermes, lieux de vie citoyens. L’évolution de cet espace a été conditionnée par la construction de lieux de culte successifs puis d’un cloître et de l’absence d’activités économiques dans la ville épiscopale. Les aménagements des 20 dernières années ont permis de réinvestir les abords de l’ancienne cathédrale en les rendant piétons et en favorisant la tenue d’un

marché hebdomadaire. .

Rue de la Cathédrale Parvis de la cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pah@hautbearn.fr

English : Rendez-vous en Pyrénées béarnaises balade patrimoniale Du forum antique au marché samaritain

German : Rendez-vous en Pyrénées béarnaises balade patrimoniale Du forum antique au marché samaritain

Italiano :

Espanol : Rendez-vous en Pyrénées béarnaises balade patrimoniale Du forum antique au marché samaritain

L’événement Rendez-vous en Pyrénées béarnaises balade patrimoniale Du forum antique au marché samaritain Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn