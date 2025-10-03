Rendez-vous en Pyrénées béarnaises la réhabilitation du moulin Claverie Escout

Rendez-vous en Pyrénées béarnaises la réhabilitation du moulin Claverie Escout vendredi 3 octobre 2025.

62 Rue Labiorbe Escout Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2025-10-03

Situé au bord de l’Escou, à la limite des quartiers de Baix de la Bielle et de Barloupe, le moulin Claverie figure sur le cadastre napoléonien de 1846. Le corps de ferme… Devenu maison d’habitation depuis plusieurs années, le moulin a récemment fait l’objet de travaux visant à améliorer son confort et son habitabilité. Accompagnés par la guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire et d’un thermicien de l’Espace Conseil France Rénov, découvrez le site, son histoire et les travaux d’amélioration qui ont, notamment, été réalisés avec des matériaux biosourcés.

Nombre de places limitées, inscription obligatoire. .

pah@hautbearn.fr

