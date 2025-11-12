Rendez-vous en Pyrénées béarnaises rencontre avec les discrètes Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

Rendez-vous en Pyrénées béarnaises rencontre avec les discrètes

Villa Bedat Rue de l'intendant d'Etigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

2025-11-12

2025-11-12

2025-11-12

Avec Béarn Initiatives Environnement.

Partez à la recherche des oubliées des bas-côtés dans le quartier de la Villa Bedat afin de les cartographier et de les

rendre visibles grâce à l’inscription de leurs noms in situ à la craie !

À partir de 7 ans .

Villa Bedat Rue de l'intendant d'Etigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pah@hautbearn.fr

