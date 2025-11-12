Rendez-vous en Pyrénées béarnaises rencontre avec les discrètes Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie
Rendez-vous en Pyrénées béarnaises rencontre avec les discrètes Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie mercredi 12 novembre 2025.
Rendez-vous en Pyrénées béarnaises rencontre avec les discrètes
Villa Bedat Rue de l’intendant d’Etigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Avec Béarn Initiatives Environnement.
Partez à la recherche des oubliées des bas-côtés dans le quartier de la Villa Bedat afin de les cartographier et de les
rendre visibles grâce à l’inscription de leurs noms in situ à la craie !
À partir de 7 ans .
Villa Bedat Rue de l’intendant d’Etigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pah@hautbearn.fr
English : Rendez-vous en Pyrénées béarnaises rencontre avec les discrètes
German : Rendez-vous en Pyrénées béarnaises rencontre avec les discrètes
Italiano :
Espanol : Rendez-vous en Pyrénées béarnaises rencontre avec les discrètes
L’événement Rendez-vous en Pyrénées béarnaises rencontre avec les discrètes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn