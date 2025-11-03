Rendez-vous en séries : Télérama reçoit Thomas Ngigol au Forum des images pour parler de la série phénomène, Empathie Forum des images Paris

Comment écrit-on, réalise-t-on, incarne-t-on une série ? Télérama reçoit avec Série Series celles et ceux qui font les séries pour une masterclass sur le processus créatif. Étape après étape, elles et ils racontent comment naissent les histoires et les personnages, au croisement de leur imaginaire et des contraintes de l’art sériel. Une discussion en public, entre technique et intime.

Un registre émouvant

On ne l’attendait pas dans un registre si émouvant. Avec Empathie, série phénomène de Florence Longpré, Thomas Ngijol s’envole pour Montréal et livre une performance douce-amère dans le rôle de Mortimer, employé d’un hôpital psychiatrique qui se lie d’amitié avec l’héroïne.

Comment bâtir un personnage à la fois drôle et bouleversant ? Quelle place pour l’humour quand on parle santé mentale ? Sous l’œil bienveillant de la journaliste Caroline Veunac, l’acteur et réalisateur répondra à ces questions avant un échange avec le public.

Thomas Ngijol

Acteur, réalisateur, salué comme humoriste depuis son premier stand up Bienvenue, en 2006, Thomas Ngijol est à l’affiche de la série Empathie sur Canal+ après avoir présenté à la Quinzaine des Cinéastes au Festival de Cannes, Indomptables, son quatrième long métrage en tant que réalisateur. Un polar brutal, entièrement tourné au Cameroun où il met en scène et interprète l’histoire d’un commissaire dur à la fois avec lui-même, sa famille, et les criminels qu’il pourchasse. Avec le temps, Thomas Ngijol semble sortir du pur registre comique pour livrer des récits plus dramatiques, plus profonds qu’à ses débuts. Toujours touchant.

Rendez-vous au Forum des images, lundi 3 novembre à 19h !

Le Forum des images renoue avec l’univers des séries TV en s’associant avec Télérama x Série Series, producteurs des Rendez-vous en séries, bien connus du public et des professionnel·les.

Le lundi 03 novembre 2025

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € tarif préférentiel

Avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public jeunes et adultes.

Forum des images 2, rue du cinéma 75001 Paris

