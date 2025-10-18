Rendez-vous en terrain connu Salle des fêtes Arrens-Marsous
Rendez-vous en terrain connu Salle des fêtes Arrens-Marsous samedi 18 octobre 2025.
Rendez-vous en terrain connu
Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18 22:30:00
2025-10-18
Un habitant du Val d’Azun a carte blanche pour présenter un thème dont il est expert ! Pour la première, Christian HABAS, alias “Chocolat” racontera des anecdotes passionnantes issues de 37 années de carrière en tant que garde du Parc national.
Sur réservation par téléphone.
English :
A Val d’Azun resident is given carte blanche to present a topic in which he or she is an expert! For the first time, Christian HABAS, alias ?Chocolat? will recount fascinating anecdotes from his 37-year career as a National Park ranger.
Please reserve by telephone.
German :
Ein Bewohner des Val d’Azun hat freie Hand, um ein Thema vorzustellen, in dem er Experte ist! Bei der Premiere wird Christian HABAS, alias ?Chocolat?, spannende Anekdoten aus seiner 37-jährigen Karriere als Nationalparkwächter erzählen.
Telefonische Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Un abitante della Val d’Azun ha carta bianca per presentare un tema di cui è esperto! Per la prima volta, Christian HABAS, detto « Chocolat », racconterà alcuni affascinanti aneddoti dei suoi 37 anni di carriera come guardaparco del Parco Nazionale.
Prenotazioni telefoniche.
Espanol :
Un habitante del Valle de Azun tiene carta blanca para presentar un tema en el que sea un experto Por primera vez, Christian HABAS, alias « Chocolat », contará algunas anécdotas fascinantes de sus 37 años de carrera como guarda del Parque Nacional.
Reservas por teléfono.
