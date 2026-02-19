RENDEZ-VOUS EN TERRE CUIVREE Paray-le-Monial

RENDEZ-VOUS EN TERRE CUIVREE

THEATRE SAUVAGEOT 26 avenue de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-28

2026-02-28

Rencontre, master class, répétitions et concert avec le quatuor de trombone Melog’s quartet,

les élèves des classes de cuivre et le Brass Band Sud Bourgogne. Attention, du beau et gros son en perspective ! .

THEATRE SAUVAGEOT 26 avenue de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

