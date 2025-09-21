Rendez-vous en Terre d’ADELES Jardin de Terre d’ADELES Pessac

Rendez-vous en Terre d’ADELES Jardin de Terre d’ADELES Pessac dimanche 21 septembre 2025.

Rendez-vous en Terre d’ADELES Dimanche 21 septembre, 10h00 Jardin de Terre d’ADELES Gironde

Gratuit. Ouverture des réservations le 28 août 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Poussez la porte de ce jardin associatif hors du commun où plantes et bien-être s’épanouissent en harmonie. Une déambulation pour échanger sur la santé au naturel, entre agroécologie et permaculture.

Proposition de l’association Terre d’ADELES

Jardin de Terre d’ADELES 36 avenue de Magellan, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}]

Partez à la découverte des plantes aromatiques qui embaument le jardin associatif de Terre d’ADELES.

© Linda Chasserieau