RENDEZ-VOUS EN TERRE VIGNERONNE Malves-en-Minervois
RENDEZ-VOUS EN TERRE VIGNERONNE Malves-en-Minervois dimanche 7 juin 2026.
Malves-en-Minervois
RENDEZ-VOUS EN TERRE VIGNERONNE
Hameau de Villepeyroux Malves-en-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Au programme de cette journée, deux balades commentées dans les vignes à 10h30 et 15h30, la possibilité également d’assister à des ateliers de dégustation de vins à 10h et 18h.
Sur place découvrez aussi, Barbecue man qui propose sa cuisine de terroir au feu de bois, les p’tit cavaliers avec des ateliers à poneys pour le bonheur des enfants !
Une tombola avec une nuitée d’exception à gagner !
Réservation pour le repas avant le 02/06.
.
Hameau de Villepeyroux Malves-en-Minervois 11600 Aude Occitanie +33 4 68 24 77 40 contact@villepeyroux-forest.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The day’s program includes two guided tours of the vineyards at 10:30am and 3:30pm, plus wine-tasting workshops at 10am and 6pm.
Also on site, discover Barbecue Man , offering local cuisine cooked over a wood fire, and the p’tit cavaliers , with pony-riding workshops to delight children!
A tombola with an exceptional overnight stay to be won!
Reservations for the meal before 02/06.
L’événement RENDEZ-VOUS EN TERRE VIGNERONNE Malves-en-Minervois a été mis à jour le 2026-05-26 par