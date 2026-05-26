Malves-en-Minervois

RENDEZ-VOUS EN TERRE VIGNERONNE

Hameau de Villepeyroux Malves-en-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Au programme de cette journée, deux balades commentées dans les vignes à 10h30 et 15h30, la possibilité également d’assister à des ateliers de dégustation de vins à 10h et 18h.

Sur place découvrez aussi, Barbecue man qui propose sa cuisine de terroir au feu de bois, les p’tit cavaliers avec des ateliers à poneys pour le bonheur des enfants !

Une tombola avec une nuitée d’exception à gagner !

Réservation pour le repas avant le 02/06.

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Hameau de Villepeyroux Malves-en-Minervois 11600 Aude Occitanie +33 4 68 24 77 40 contact@villepeyroux-forest.fr

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English :

The day’s program includes two guided tours of the vineyards at 10:30am and 3:30pm, plus wine-tasting workshops at 10am and 6pm.

Also on site, discover Barbecue Man , offering local cuisine cooked over a wood fire, and the p’tit cavaliers , with pony-riding workshops to delight children!

A tombola with an exceptional overnight stay to be won!

Reservations for the meal before 02/06.

L’événement RENDEZ-VOUS EN TERRE VIGNERONNE Malves-en-Minervois a été mis à jour le 2026-05-26 par