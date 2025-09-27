Rendez-vous en Terres Bio Saint-Ciers-du-Taillon
Rendez-vous en Terres Bio
7 Chez Robin Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime
Début : 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27 21:00:00
2025-09-27
Opération Ferme ouverte chez Les Robins. Visite de la ferme par Solène, Jeux en bois, Ateliers autour du goût et apéro concert avec Papa Jive.
7 Chez Robin Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 59 31 99 lafermedesrobins17@gmail.com
English :
Operation Open Farm at Les Robins. Visit to the farm by Solène, wooden games, taste workshops and an aperitif concert with Papa Jive.
German :
Operation « Offener Bauernhof » bei Les Robins. Besichtigung des Bauernhofs durch Solène, Holzspiele, Workshops rund um den Geschmack und Aperitifkonzert mit Papa Jive.
Italiano :
Operazione Fattoria aperta a Les Robins. Visita della fattoria a cura di Solène, giochi in legno, laboratori del gusto e concerto aperitivo con i Papa Jive.
Espanol :
Operación Granja Abierta en Les Robins. Recorrido por la granja de la mano de Solène, juegos de madera, talleres de degustación y concierto aperitivo con Papa Jive.
L’événement Rendez-vous en Terres Bio Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2025-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac