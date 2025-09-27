Rendez-vous en Terres Bio Les Robins Saint-Ciers-du-Taillon
Rendez-vous en Terres Bio Les Robins Saint-Ciers-du-Taillon samedi 27 septembre 2025.
Rendez-vous en Terres Bio
Les Robins Ferme des Robins Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27 22:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Les maraîchers Bio de Haute-Saintonge vous donnent rendez-vous le 27 septembre à la Ferme des Robins pour célébrer le Bien Manger et le Vivre Ensemble !
.
Les Robins Ferme des Robins Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 59 31 99
English :
The organic market gardeners of Haute-Saintonge invite you to join them on September 27 at the Ferme des Robins to celebrate eating well and living together!
German :
Die Bio-Gemüsebauern von Haute-Saintonge laden Sie am 27. September in die Ferme des Robins ein, um das gute Essen und das Zusammenleben zu feiern!
Italiano :
Gli ortisti biologici della Haute-Saintonge vi aspettano il 27 settembre alla Ferme des Robins per festeggiare il mangiare bene e il vivere insieme!
Espanol :
Los horticultores ecológicos de Haute-Saintonge le esperan el 27 de septiembre en la Ferme des Robins para celebrar la buena alimentación y la convivencia
L’événement Rendez-vous en Terres Bio Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2025-09-12 par Offices de Tourisme de Jonzac