Rendez-vous en Terres Bio Les Robins Saint-Ciers-du-Taillon

Rendez-vous en Terres Bio Les Robins Saint-Ciers-du-Taillon samedi 27 septembre 2025.

Rendez-vous en Terres Bio

Les Robins Ferme des Robins Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Les maraîchers Bio de Haute-Saintonge vous donnent rendez-vous le 27 septembre à la Ferme des Robins pour célébrer le Bien Manger et le Vivre Ensemble !

.

Les Robins Ferme des Robins Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 59 31 99

English :

The organic market gardeners of Haute-Saintonge invite you to join them on September 27 at the Ferme des Robins to celebrate eating well and living together!

German :

Die Bio-Gemüsebauern von Haute-Saintonge laden Sie am 27. September in die Ferme des Robins ein, um das gute Essen und das Zusammenleben zu feiern!

Italiano :

Gli ortisti biologici della Haute-Saintonge vi aspettano il 27 settembre alla Ferme des Robins per festeggiare il mangiare bene e il vivere insieme!

Espanol :

Los horticultores ecológicos de Haute-Saintonge le esperan el 27 de septiembre en la Ferme des Robins para celebrar la buena alimentación y la convivencia

L’événement Rendez-vous en Terres Bio Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2025-09-12 par Offices de Tourisme de Jonzac