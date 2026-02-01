Rendez-vous en zone humide

La Roche-Clermault Indre-et-Loire

Venez découvrir les différents milieux du marais de Taligny au travers d’une balade le long du nouveau sentier aménagé entre cours d’eau, roselières ou mégaphorbiaies. Une immersion garantie dans l’une des dernières zones humides protégées du Chinonais. Vous apprendrez son histoire et son évolution.

English :

Come and discover the different environments of the Taligny marsh as you stroll along the new pathway between streams, reedbeds and megaphorbia. A guaranteed immersion in one of Chinon?s last protected wetlands. Learn about its history and evolution.

