Rendez-vous énergie Saint-Mathieu

Rendez-vous énergie

Mairie Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Vous vous interrogez sur les investissements techniques et financiers dans le domaine du chauffage, changement d’énergie, je peux vous aider dans cette réflexion André CZERWINSKI est là pour vous aider lors d’un atelier. .

Mairie Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine RendezVousEnergie@cultureentete.fr

