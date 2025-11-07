Rendez-vous Ethnologiques : Sensibilités photographiques, le terrain au prisme des images Salagon, musée et jardins Mane

Rendez-vous Ethnologiques : Sensibilités photographiques, le terrain au prisme des images Vendredi 7 novembre, 09h30 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Journée co-organisée avec Camilo Leon-Quijano (CNRS/CRESSON)

Le musée et jardins de Salagon, labellisé ethnopôle depuis 1996 vous invite aux rendez-vous ethnologiques « Sensibilités photographiques : le terrain au prisme des images ».

Aujourd’hui, à l’ère de l’intelligence artificielle, la photographie peut révéler des phénomènes invisibles et ouvrir de nouvelles voies pour représenter de manière critique l’expérience de terrain. À la croisée de l’art et des sciences, elle forge un espace hybride où la recherche devient aussi création, et où les images produites par les chercheur·ses transcendent les frontières du témoignage pour interroger les sens, les regards et les sensibilités des mondes sociaux. Cette rencontre invite à explorer les potentialités de la photographie. Nous vous proposons d’examiner les nouvelles pratiques photographiques, tant « sur » que « du terrain selon une perspective multimodale. Nous explorerons, d’une part, le rôle des choix matériels et scénographiques dans la construction d’un objet et d’une démarche de recherche. D’autre part, nous interrogerons les dialogues entre divers médias (images, sons, textes) et la manière dont ceux-ci peuvent enrichir les pratiques ethnographiques. Plus largement, cette journée vise à enrichir les récents débats autour de la photographie en sciences sociales , en s’appuyant sur des contributions interdisciplinaires qui envisagent la photographie comme une pratique critique permettant de mieux saisir l’expérience d’enquête. Pour cela, nous suivrons trois axes de recherche :

Dialogues multimodaux et participatifs : sons, images et textes Partage et scénographie des savoirs ethnographiques Dialogues visuels et sensoriels : le terrain des objets et des archives

Programme définitif communiqué courant juillet 2025.

