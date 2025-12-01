Rendez-vous famille Chantons Noël à la mode des années 1950 ! Maison du patrimoine Le Havre
Rendez-vous famille Chantons Noël à la mode des années 1950 !
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-23 14:15:00
2025-12-23
Accompagné de l’artiste Alex David, découvrez les chants de Noël des années 1950 avant d’en interpréter une sélection. Petite, grosse, grave ou aiguë, toutes les voix sont les bienvenues !
Par l’association Boulevard des artistes
Parents et enfants à partir de 8 ans .
